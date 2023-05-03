Генерал Милли рассказал о работе Пентагона над созданием новейших беспилотников

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Пентагон экспериментирует с беспилотными технологиями и в ближайшем будущем рассчитывает нарастить процент роботизированной боевой техники в армии. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Мы проводим эксперименты с современными истребителями или бомбардировщиками, которые будут практически беспилотными <...> Так что робототехника очень, очень быстро проникает во все вооруженные силы, гораздо быстрее, чем люди могут подумать», - рассказал Милли в интервью Foreign Affairs.

Подобные технологии, по его мнению, вскоре станут доминирующим фактором на поле боя, а страны, обладающие соответствующими компетенциями, получат преимущество.

Накануне Марк Милли пообщался с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Он информировал Мили по телефону об оперативной обстановке на всех участках линии боевого соприкосновения.