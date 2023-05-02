В стране и мире Залужный доложил Милли об обстановке на передовой Максим Крюков В ходе телефонного разговора военачальники обсудили важность своевременных поставок Киеву «вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве». © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марком Милли. «В рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», - написал он в своем Telegram-канале. Украинский военачальник добавил, что он подробно проинформировал об обстановке на всех участках линии боевого соприкосновения. Он отметил, что темой переговоров также стала необходимость своевременных поставок киевскому режиму «вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве». Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовит новые военные поставки для Киева, о которых будет объявлено «очень-очень скоро». По его словам, администрация США надеется на поддержку Сената в том, что касается военных поставок на Украину в предстоящие дни и недели. Экспертное мнение и аналитика