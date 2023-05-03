Подозреваемых в нападении на баскетболиста Шведа задержали в Москве

Как утверждается, молодые люди находились в машине возле ТЦ на Пятницком шоссе.

© Видео: МВД РФ © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА, заслуженного мастера спорта РФ Алексея Шведа, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как утверждается, трех мужчин подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью спортсмена. Они находились в машине возле ТЦ на Пятницком шоссе. Сейчас они находятся в отделе полиции.

Кадры задержанных были опубликованы в Telegram-канале МВД. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Сейчас идет предварительное расследование.

Ранее в СМИ появились сообщения, что баскетболист был избит людьми, которые проиграли на ставках после матча с клубом «Локомотив-Кубань». Тогда ЦСКА проиграл, из-за чего у злоумышленников появилась претензия к Шведу.