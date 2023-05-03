Пять лет засухи: грозят ли Европе конфликты за доступ к водным ресурсам

После трудного прошлого лета, когда аномальная жара унесла с собой тысячи жизней и ударила по урожаю, европейцам надо готовиться к худшему сценарию.

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Уже сутки на севере Италии действует максимальный «красный» уровень погодной опасности. На регион обрушились сильнейшие ливни. Затоплены дороги, на некоторых участках приостановлено движение поездов. В районе Болоньи и Равенны объявили эвакуацию, а на городских улицах люди строят баррикады из мешков с песком.

Но этот природный катаклизм скорее обрадовал, чем напугал итальянцев. Местные надеются, что обильные ливни наполнят обмелевшие реки и водоемы. А значит - появится шанс избежать летней засухи.

С трудом пережив прошлое лето, когда аномальная жара унесла с собой тысячи жизней и ударила по урожаю, европейцам надо готовиться к худшему сценарию. В Испании уже побиты температурные рекорды, которые больше напоминают середину июля, чем весну. На юге в Кордове температура достигла почти 40 градусов по Цельсию. А в восточном регионе Кастельон лесные пожары уже сожгли более 4 тысяч гектаров.

Водохранилище Сау на севере Барселоны находится на грани исчезновения. На это указывает средневековая церковь Сант-Рома, колокольная башня которой обнажена впервые за 30 лет. Власти объявили о вылове полутора тонн рыбы, в том числе и редких видов, чтобы она не погибла и не стала причиной загрязнения всей системы водоснабжения в регионе. И пока политики принимают меры, в Каталонии верующие собираются на мессу.

«Мы собрались здесь, чтобы просить о дожде, который так необходим нам сейчас. Влага нужна фермерам всех деревень. Из-за отсутствия дождей на протяжении последних трех месяцев пришла сильная засуха», - говорит священник Джоан Арке.

Тяжелая ситуация сейчас и в Италии. Уровень самой крупной реки По опустился до критической отметки. Вот-вот «достигнет дна» и крупнейшее в регионе озеро Гарда, высыхающее буквально на глазах. Под угрозой находятся сельское хозяйство, судоходство и туризм.

«Помню, в детстве мы пересекали озеро по мелководью, чтобы попасть на остров, и вода доходила нам до пояса. Нам приходилось держать сумки над головой, чтобы они не промокли. Мне не доводилось видеть нечто подобное», - рассказывает туристка Вилма Бини.

Из-за засушливой и малоснежной зимы истощены запасы подземных вод почти во всей Европе.

«В Южной и Западной Германии уровень грунтовых вод все еще ниже того уровня, который мы наблюдали в прошлом году приблизительно в этот же период. Ситуация лишь ухудшается. Количество выпадающих осадков недостаточно. А мы только приближаемся к жаркому лету», - говорит Фред Хаттерманн, гидролог Потсдамского института изучения климатических изменений.

И чем дальше - тем тревожней. Politico приводит исследование Грацкого технического университета, в котором спутниковые данные подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи уже пять лет - с 2018 года. По словам ученых, чтобы вырваться из «порочного круга недостатка воды», понадобится минимум 10 лет, в течение которых должны выпадать интенсивные осадки. В тоже время, согласно прогнозу метеорологов, количество этих осадков в Европе в течение большей части десятилетия будет наоборот уменьшаться, а не увеличиваться.

«Если частым становится выход в Европу жаркого воздуха из северной Африки, из Сахары, то рано или поздно настанет засуха», - объясняет ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

На этом фоне экологи пугают европейцев новым кризисом. Возрастающий водный дефицит подтолкнет к настоящей войне за воду.

«Стремление Европы к экоповестке зачастую является одним из способов нажиться на новых технологиях. А через годы многие начинают понимать, что целый ряд зеленых элементов экономики, энергетики губительны для других отраслей экономики и экосистемы в целом. Европа - богатый регион, который мог закрыть глаза, но, видимо, пришел конец этому. И как следствие - конфликты неизбежны», - считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

И битва за ресурсы уже началась. Во Франции в прошлом месяце произошли столкновения между полицией и «зелеными» активистами, которые выступили против строительства новых водохранилищ для фермеров. Градус негодования вырос и в Испании, где накануне член крайне левой партии Марибель Мора высыпала чашку песка на парламентское кресло премьер-министра Андалусии, утверждая, что угодье Доньяна будет выглядеть «как пустыня», если не увеличить вокруг орошение.

Превратятся ли локальные разногласия в реальные столкновения - еще не понятно. Но похоже, что жителям Старого Света единственное, что остается пока - это уповать на милость природы в ближайшее время.