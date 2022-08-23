ЕК предупредила о самой сильной засухе в Европе за последние 500 лет

Прогнозируется, что сухие и теплые погодные условия в ряде западных регионов продержатся до ноября.

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Сейчас Европа переживает, вероятно, самую сильную засуху за последние 500 лет. Об этом сообщил Объединенный исследовательский центр (JRC) Еврокомиссии.

Как считают ученые, более половины территории ЕС (около 64%) находится в зонах, где были объявлены предупреждения или тревога из-за засухи. Прогнозируется, что сухие и теплые погодные условия в ряде западных регионов продержатся до ноября.

«Эксперты JRC считают, нынешняя засуха стала самой сильной за последние 500 лет», - указано в заявлении, передает РИА Новости.

В свою очередь, еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль отметила, что погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых.

Ранее бельгийские СМИ сообщили о том, что в 2022 году европейские леса подверглись сильнейшему испытанию огнем. Так, по мнению экспертов, выгорело 662 776 гектаров леса. В Европе это явление связывают с аномальной жарой и засухой.

Утверждается, что наиболее пострадала от лесных пожаров Испания - 246 тысяч га сгоревших лесов. Также Румыния - 150 тысяч га, Португалия - 75 тысяч га и Франция - 61 тысяча га.

По словам экспертов, огнем уничтожается и биологическое разнообразие. Вместе с тем, в атмосферу поступает значительное количество углекислого газа, способствуя климатическим нарушениям.