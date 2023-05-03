ФРС США повысила базовую ставку до 5-5,25%

© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 5,00-5,25%. Это следует из опубликованного сообщения на сайте регулятора. Отмечается, что такое решение было принято, чтобы достичь инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе и максимальной занятости.

«В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%», - заявили в ФРС.

Напомним, в прошлом году Федеральная резервная система США уже несколько раз повышала ставку по федеральным кредитным средствам. Такие меры ФРС вынужден принимать для того, чтобы сдержать инфляцию.

Ее резкий рост связан с дисбалансом спроса и предложения, а также высокими ценами на энергоносители.