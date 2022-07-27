ФРС США второй раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов

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Федеральная резервная система (ФРС) США вновь повысила ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) до 2,25-2,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В июне ФРС уже поднимала ставку на 75 б.п. - тогда ее диапазон составил 1,5-1,75% годовых. Предыдущее повышение на тот же уровень было в 1994 году. В начале мая ставка выросла на 50 б.п. впервые с 2000 года.

Дальнейшее увеличение ставки не исключается, отметили в пресс-службе регулятора. Согласно прогнозам, к концу текущего года ставка может составить 3,4%.

Такие меры ФРС вынужден принимать для того, чтобы сдержать инфляцию. По итогам июня она разогналась до 9,1% впервые с 1981 года. Она связана с дисбалансом спроса и предложения, а также высокими ценами на энергоносители.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту американского ВВП. Ожидается, что в текущем году он увеличится на 2,3%, а в следующем лишь на 1%. Это почти на полтора пункта ниже апрельских оценок.