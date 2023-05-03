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В Лондоне задержали мужчину, бросившего у Букингемского дворца патроны для дробовика

Максим Крюков
02:14 03.05.2023
По данным телеканала Sky News, сообщения о пострадавших или выстрелах не поступали.
В Лондоне задержали мужчину, бросившего у Букингемского дворца патроны для дробовика
© Фото: David Mirzoeff, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Лондоне задержали мужчину, который бросил на территории Букингемского дворца патроны для дробовика. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление суперинтенданта лондонской полиции Джозефа Макдональда.

«Офицеры немедленно предприняли действия по задержанию этого человека, и он был взят под стражу полицией», - говорится в сообщении.

Как отметил источник в правоохранительных органах, информация о пострадавших или выстрелах не поступала.

Ранее в Нидерландах оштрафовали пьяного «Бориса Джонсона» с «украинскими» правами. Инцидент произошел в городе Гронинген. Полицейские остановили машину в рамках дорожной проверки и обнаружили, что водитель пьян. Правоохранители попросили нарушителя показать документы, на что он предъявил им фальшивые украинские права на имя экс-премьера Великобритании со сроком действия до 3000 года.

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