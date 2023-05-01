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В Нидерландах оштрафовали пьяного «Бориса Джонсона» с «украинскими» правами

Анна Касаткина
14:37 01.05.2023
Нетрезвого водителя со странным документом задержали в рамках дорожной проверки.
В Нидерландах оштрафовали пьяного «Бориса Джонсона» с «украинскими» правами
© Фото: Martyn Wheatley, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В Нидерландах задержали пьяного водителя с поддельными украинскими правами на имя экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает портал autoblog.nl.

Инцидент произошел в городе Гронинген. Полицейские остановили машину в рамках дорожной проверки и обнаружили, что водитель пьян.

Правоохранители попросили нарушителя показать документы, на что он предъявил им фальшивые украинские права на имя Джонсона со сроком действия до 3000 года. Портал уточняет, что подобные права можно купить в туристических магазинах на Украине. В итоге полицейские изъяли «документ» у водителя и выписали ему штраф.

Ранее стало известно об инициативе Швейцарии обязать украинцев продавать их личные авто. На такой шаг беженцам придется пойти в случае, если они хотят продолжать получать социальное пособие.

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