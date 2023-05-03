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Следить за «Зеброй» и «Шнуром»: как действуют операторы БПЛА на передовой

Валентин Гвоздев
Дмитрий Трунов
21:42 03.05.2023
За время проведения спецоперации беспилотники стали незаменимыми помощниками для всех видов и родов войск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дорога к позициям наших десантников через Кременские леса с каждым разом занимает все больше времени. Штурмовые отряды планомерно выдавливают националистов с занимаемых позиций. И важнейшую роль в продвижении наших войск играет именно беспилотная авиация.

Место запуска квадрокоптера находится в ста метрах от оператора. Одну и ту же точку расчет использует не больше двух раз, потом позицию меняют.

Расчет ведет наблюдение за двумя обширными опорными пунктами боевиков: «Зебра» и «Шнур». Такие обозначения десантники им дали для удобства. Вдоль линии электропередачи боевики возвели серьезную линию обороны и продолжают ее укреплять. Копают националисты в основном ночью: днем наша артиллерия реагирует на любое движение в окопах.

«Работаем каждый день. Основная задача - это разведка, воздушное обнаружение целей и корректировка огня артиллерии. В первую очередь обращаем внимание на движение противника. На самих опорных пунктах - вплоть до того, сколько вещей лежало, например, вчера, и как они лежат сегодня», - рассказывает старший оператор БПЛА с позывным «Бонч».

Корректировка огня артиллерии - еще одно основное направление работы операторов БПЛА. Обнаружив движение, координаты тут же передают на командный пункт, а следом удар наносят уже артиллеристы.

Осколочные снаряды накрывают позиции националистов. После нескольких точных попаданий часть боевиков бежит за ЛЭП. Операторы возвращают беспилотник назад для смены батареи.

Одного аккумулятора хватает примерно на полчаса работы. Поэтому у операторов с собой всегда пара десятков запасных батарей. Причем замена аккумулятора имеет свои тонкости: заход на посадку по дуге через наши позиции, чтобы противник не мог отследить местоположение расчета.

Спокойную работу расчета обеспечивают разведчики. Едва мы прибыли на позицию, группа рассредоточилась по секторам. Охрана расчета от вражеских ДРГ - приоритетная задача.

«Мы препятствуем их работе, предупреждаем их действия. Выявляем, уничтожаем. В процессе боевой работы уничтожено две диверсионно-разведывательные группы», - говорит разведчик с позывным «Звено».

За время проведения специальной военной операции беспилотная авиация прекрасно зарекомендовала себя и как отдельные боевые единицы, и как незаменимый помощник всех видов и родов войск. И переоценить эту помощь невозможно.

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