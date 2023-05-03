Артбатарея «Гиацинтов» бьет украинских боевиков без потерь с начала спецоперации

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От звуков стрельбы «Гиацинтов» в прямом смысле земля ходуном ходит. Артбатарея Восточного военного округа работает как хорошие швейцарские часы. С момента получения координат цели до выстрела проходит четыре минуты.

У каждого расчета, как и у бойца, здесь свой отдельный позывной. Этот, например, прозвали «Злой».

В боекомплекте у самоходного «Гиацинта» есть осколочно-фугасные и активно-реактивные снаряды. Рядом валяются гильзы, столько отстреляли за последние 20 минут.

Но помимо стрельбы в работе самоходного орудия важна и маневренность. Противник на Угледарском направлении объявил за «Гиацинтами» настоящую охоту.

«Отработали по противнику и через короткий промежуток времени прилетела птичка и они начали работать по нам на протяжении часов трех-четырех», - поделился механик-водитель САУ «Гиацинт-С» с позывным Печора.

Тем не менее потерь у этой батареи с начала спецоперации нет вообще. Как в живой силе, так и в технике. Командира с позывном Амур уже успели наградить орденом Мужества. Причем сделал это лично Владимир Путин перед Новым годом.

«Есть хорошее выражение, которое знают все. Пот артиллеристов сберегает кровь пехоты. Поэтому мы свою задачу выполняем. Пехоту поддерживаем», - подчеркнул Амур.

На Угледарском направлении продолжаются позиционные артиллерийские дуэли. Но потерь у противника гораздо больше. За прошедшие сутки наши подразделения уничтожили более 40 украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.