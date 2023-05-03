Мишустин в Минеральных Водах призвал привлекать частных инвесторов к инфраструктурным проектам

Об этом председатель российского правительства заявил во время визита на инвестиционную выставку в Минеральных Водах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для успешной реализации инфраструктурных проектов важна работа по привлечению частных инвесторов. Об этом в среду заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время визита на инвестиционную выставку в Минеральных Водах. Председателю правительства показали сразу несколько стендов.

Также Михаилу Мишустину рассказали о строительстве в Ставропольском крае туристического кластера. Как отметили премьер-министр, о финансировании таких амбициозных программ нужно думать еще на стадии проектной документации.

«Я просто хочу понять как вы мыслите. Если вы делаете большой мастер-план и проектно-изыскательские работы, собираетесь заказать проектно-сметную документацию, то, мне кажется, самым важным здесь является работа с частным инвестором, который сюда придет. Если вы говорите, что пока даже нет намека на это, то это плохо. Нужно собирать, как минимум, настроения инвесторов, которые там есть рядом», - сказал председатель правительства.

Остановился Михаил Мишустин и у стенда Южной Осетии. Там ему рассказали, что регион активно развивается. Растет и экспорт самых разных товаров в Россию.

«Экономика Южной Осетии с 2008 года была "экономикой восстановления". Сейчас мы уже перешли к "экономике развития"», - сказал торговый представитель Южной Осетии в России Теймураз Гогинов.

Михаил Мишустин предложил Южной Осетии увеличить экспорт камня для российской строительной отрасли.

Напомним, недавно премьер-министр заявил, что экономика России уверенно восстанавливается. С таким заявлением глава правительства выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

По словам Михаила Мишустина, санкционный удар по РФ - это попытка западных стран превратить контроль над мировой инфраструктурой в оружие. Он подчеркнул, что власти в условиях ограничений действуют четко и продуманно для уменьшения негативных последствий на граждан и бизнес.