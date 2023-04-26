Мишустин заявил, что экономика РФ уверенно восстанавливается

Глава правительства также отметил эффективные действия российских властей в условиях санкций Запада.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается. С таким заявлением глава российского правительства выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

По его словам, санкционный удар по РФ - это попытка западных стран превратить контроль над мировой инфраструктурой в оружие.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что власти в условиях антироссийских санкций действуют четко и продуманно для уменьшения негативных последствий на граждан и бизнес.

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», - сказал российский премьер.

Ранее помощник президента России Михаил Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые», спрогнозировал рост реальных зарплат на 10%. Помощник главы Российского государства отметил, что низкая заработная плата не должна быть конкурентным преимуществом.