Мишустин заявил, что экономика РФ уверенно восстанавливается
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается. С таким заявлением глава российского правительства выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».
По его словам, санкционный удар по РФ - это попытка западных стран превратить контроль над мировой инфраструктурой в оружие.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что власти в условиях антироссийских санкций действуют четко и продуманно для уменьшения негативных последствий на граждан и бизнес.
«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», - сказал российский премьер.
Ранее помощник президента России Михаил Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые», спрогнозировал рост реальных зарплат на 10%. Помощник главы Российского государства отметил, что низкая заработная плата не должна быть конкурентным преимуществом.