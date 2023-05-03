Фомин: деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер

Согласно словам Александра Фомина, деятельность РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности России.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о российских подходах к ядерному сдерживанию. Об этом сообщает Минобороны России.

«На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в сообщении.

Кроме того, Фомин дал оценку действиям американцев по размещению ядерных боеприпасов в Европе и деятельности по подготовки и проведению ядерных миссий с участием ВВС государств, не обладающих ядерным оружием.

Александр Фомин подчеркнул, что российские требования о прекращении этой практики, а также выводе ядерного оружия Вашингтона в Соединенные Штаты были отвергнуты.

Заместитель министра обороны также разъяснил причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Эти меры - ответ на деятельность НАТО по эскалации обстановки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.