Летчик Карамышев получил «Золотую Звезду» за спасение 50 российских бойцов

Карамышев рассказал, что его экипаж работал в основном в ночное время в зоне воздействия ПВО.

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Благодаря работе старшего инспектора-летчика майора Александра Карамышева удалось спасти жизни более 50 российским бойцам. Карамышев награжден медалью «Золотая Звезда».

Летчик выполнял задачи по поиску и эвакуации терпящих бедствия экипажей, а также перевозке раненых в зоне спецоперации. Он проводил оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским националистам территорий.

Карамышев рассказал, что его экипаж работал в основном в ночное время в зоне воздействия ПВО.

«Я не считаю себя героем, потому что это наша постоянная работа, наш труд, наш хлеб. Это работа всей группы, которая выполняла эти боевые задачи, а также работа моего боевого экипажа», - сказал Карамышев.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды проявившим героизм участникам спецоперации.