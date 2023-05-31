Летчик Карамышев получил «Золотую Звезду» за спасение 50 российских бойцов
Благодаря работе старшего инспектора-летчика майора Александра Карамышева удалось спасти жизни более 50 российским бойцам. Карамышев награжден медалью «Золотая Звезда».
Летчик выполнял задачи по поиску и эвакуации терпящих бедствия экипажей, а также перевозке раненых в зоне спецоперации. Он проводил оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским националистам территорий.
Карамышев рассказал, что его экипаж работал в основном в ночное время в зоне воздействия ПВО.
«Я не считаю себя героем, потому что это наша постоянная работа, наш труд, наш хлеб. Это работа всей группы, которая выполняла эти боевые задачи, а также работа моего боевого экипажа», - сказал Карамышев.
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды проявившим героизм участникам спецоперации.