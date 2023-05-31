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Шойгу наградил участников спецоперации медалями «Золотая Звезда» и Георгиевским крестом

Дмитрий Трунов
09:00 31.05.2023
Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны российским военнослужащим, которые проявили героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Глава Минобороны наградил участников спецоперации медалями «Золотая Звезда» и знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом II степени. Шойгу поздравил награжденных, получивших высокие звания Героя Российской Федерации и другие государственные награды.

«Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками», - сказал глава российского военного ведомства.

Старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев получил медаль «Золотая Звезда» за оперативную эвакуацию раненых с передовых районов и с территорий, подконтрольных украинским националистам. Его действия помогли спасти жизни более 50 российским военнослужащим.

Отважные и решительные действия капитана Тимура Дудкина позволили заманить противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе наступления подразделение капитана Дудкина уничтожило живую силу и технику националистов, в том числе 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты. Капитан Дудкин получил медаль «Золотая Звезда».

Командир танка младший сержант Евгений Рочев получил знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест II степени. Его грамотные и умелые действия обеспечили прорыв штурмовых групп. В ходе боя экипаж танка под командованием младшего сержанта Рочева уничтожил живую силу противника, 8 огневых точек и два кочующих миномета.

Ранее сообщалось о том, что защитившие корабль «Иван Хурс» от морских беспилотников также представлены к наградам за мужество и отвагу.

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