Расторгуев рассказал о погибшем в 1943 году дяде, в честь которого его назвали

© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк

Народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев положил под стекло ретроавтомобиля фотографии из семейного архива своих участников «Бессмертного полка» и рассказал о них.

«Это старшие братья и отец моей мамы. Они ушли на фронт... Дядя Коля не вернулся, он погиб в 43-м году. В честь него меня назвали Николаем», - объяснил артист.

Кроме того, он рассказал историю еще одного своего родственника-фронтовика, который участвовал в форсировании Днепра.

«Со стороны моего отца, к сожалению, не осталось фотографий его дяди Жоры - Расторгуев Георгий Иванович. Воевал, получил тяжелое ранение, вернулся домой. Он участвовал в форсировании Днепра... Вот он тоже вместе с “Бессмертным полком”», - сказал Расторгуев.

Ранее народный артист РФ Владимир Машков призвал россиян в День Победы размещать портреты своих героев на машинах и таким образом участвовать в акции «Бессмертный полк».