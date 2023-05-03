На куполе Сенатского дворца в Кремле заметили людей

Обстановка на Красной площади в данный момент спокойная.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В среду днем на куполе Сенатского дворца в Кремле появились люди, которые проводят некие действия рядом с флагштоком. На кадрах с Красной площади видно, что здание после ночной попытки атаки дронами не пострадало.

Обстановка на территории возле Кремля в данный момент спокойная. На Красной площади продолжают гулять люди, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ночью украинские националисты попытались атаковать резиденцию президента России. Два беспилотника были выведены из строя.

Владимир Путин не пострадал. Он не находился в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, глава государства сегодня работает в Ново-Огарево.

В пресс-службе президента отметили, что произошедшее расценивают как террористическую акцию и покушение на Владимира Путина.