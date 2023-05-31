ВКС России нанесли удар по 1-й бригаде спецназначения Украины

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Российская авиация поразила пункты временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщили в Минобороны РФ. При этом применены бомбы и ракеты, уточнил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковника Сергей Зыбинский.

Удары нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям теробороны, говорится в сообщении.

На Купянском направлении артиллеристы огнем из гаубиц «Акация» и «Мста-С» ликвидировали в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника, а также уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30 около населенных пунктов Лозавая и Западная.

Российские военнослужащие сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Штурмовые отряды 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново уничтожили один наблюдательный пост, два блиндажа и 15 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские десантники при помощи дронов-камикадзе взяли штурмом украинский опорный пункт.