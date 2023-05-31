Армия Армия Армия

Российские десантники при помощи дронов-камикадзе взяли штурмом украинский опорный пункт

05:30 31.05.2023
При захвате опорного пункта военнослужащие ВС РФ уничтожили множество украинских боевиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Штурмовые отряды одного из соединений Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт и уничтожили силы противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Взводный опорный пункт украинских боевиков обнаружили расчеты БПЛА. После этого в район выдвинулись штурмовые отряды десантников.

«ВСУ в данном районе имеют высоко эшелонированные укрепления... На каждой позиции стрелков находятся гранатометы, ящики с боеприпасами, ящики с гранатами. На всех подходах установлены мины в управляемом варианте: МОН-100, МОН-200. Также присутствуют на подходах в посадку противопехотные мины, сброшенные кассетным вариантом. Вдоль посадок находятся противотанковые мины, что осложняет заход техники», - пояснил командир роты десантников под позывным «Аркада».

Артиллерия нанесла удары по переданным координатам, а затем FPV-дроны-камикадзе залетели прямо в блиндажи противника и уничтожили укрывших в них боевиков. Под прикрытием бронегруппы и артиллерии, подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта.

«Закрепившись где-то в 50 метрах, проведя также минную разведку, уничтожив в управляемом варианте мины, ввязались в стрелковый бой из ручных противотанковых гранатометов - РПГ, РШГ - начали уничтожать позиции. Добились успеха, потому что у них конкретная растерянность, много двухсотых-трехсотых. Подход был уничтожен, фланги дрогнули, мы зашли на рубеж», - рассказал «Аркада».

Ранее в Минобороны показали, как расчеты РСЗО «Град» ударили по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:43 В стране и мире
В Белом доме прокомментировали атаку БПЛА в Москве
22:12 В стране и мире
Один человек погиб при обстреле ПВР националистами в Белгородской области
22:56 В стране и мире
В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 миллионов
21:36 В стране и мире
Собянин: жителям поврежденных БПЛА домов оказали психологическую помощь
21:47 В стране и мире
Видео
Разрушительный шквал: почему роковой футбольный матч в Ростове не отменили из-за непогоды
Популярное
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.