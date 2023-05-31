Российские десантники при помощи дронов-камикадзе взяли штурмом украинский опорный пункт

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Штурмовые отряды одного из соединений Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт и уничтожили силы противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Взводный опорный пункт украинских боевиков обнаружили расчеты БПЛА. После этого в район выдвинулись штурмовые отряды десантников.

«ВСУ в данном районе имеют высоко эшелонированные укрепления... На каждой позиции стрелков находятся гранатометы, ящики с боеприпасами, ящики с гранатами. На всех подходах установлены мины в управляемом варианте: МОН-100, МОН-200. Также присутствуют на подходах в посадку противопехотные мины, сброшенные кассетным вариантом. Вдоль посадок находятся противотанковые мины, что осложняет заход техники», - пояснил командир роты десантников под позывным «Аркада».

Артиллерия нанесла удары по переданным координатам, а затем FPV-дроны-камикадзе залетели прямо в блиндажи противника и уничтожили укрывших в них боевиков. Под прикрытием бронегруппы и артиллерии, подразделения десантников пошли на штурм украинского опорного пункта.

«Закрепившись где-то в 50 метрах, проведя также минную разведку, уничтожив в управляемом варианте мины, ввязались в стрелковый бой из ручных противотанковых гранатометов - РПГ, РШГ - начали уничтожать позиции. Добились успеха, потому что у них конкретная растерянность, много двухсотых-трехсотых. Подход был уничтожен, фланги дрогнули, мы зашли на рубеж», - рассказал «Аркада».

Ранее в Минобороны показали, как расчеты РСЗО «Град» ударили по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.