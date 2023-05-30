Расчет «Града» ударил по позициям националистов на Краснолиманском направлении

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) ударили по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

«Работали мы и по живой силе противника, по легкобронированной технике. Работали зажигательными снарядами, по данным отработали хорошо, цель поражена», - рассказал командир боевой машины с позывным «Семьдесят второй».

Артиллеристы получили координаты целей от разведки, заняли позиционный район и уже через несколько минут произвели залп 122-мм реактивными снарядами по противнику.

«Да, цель бывает запланированной, то есть квадрокоптера или с беспилотника... Прибыв на указанное место, приводим машину в боевое положение... Это время занимает считанные минуты. Происходит все очень быстро», - рассказал артиллерист.

Слаженная работа артиллеристов ЦВО позволяет наносить оперативное огневое поражение, а маневренность спасает личный состав и технику от возможных ответных ударов националистов. После поражения цели машина моментально переводится в походное положение, и расчет уезжает.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» ВДВ уничтожил опорный пункт националистов в районе Кременной.