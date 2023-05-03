Крупнейший в России буддийский монастырь в Туве показали изнутри

Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов прошлого века, когда советская власть закрыла последнюю обитель.

© Видео: Варвара Кривоножкина © Фото: Варвара Кривоножкина

В Туве на днях открылся крупнейший по площади буддийский монастырь на территории России. На видео, которое предоставили в распоряжении «Звезды», можно посмотреть, как он выглядит изнутри.

Двенадцатиэтажный храмовый комплекс построен по специальному проекту, который, в том числе, учитывает сейсмические особенности региона. Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и при поддержке Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу. На церемонии открытия присутствовали члены его семьи.

«Я бы хотела поблагодарить моего отца. Без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь его бы, наверное, не было. Построить на родине буддийский монастырь было моей мечтой», - сказала представитель фонда Ксения Шойгу.

Она выразила уверенность, что в России будут установлены прочные связи между всеми точками буддизма.

Церемония открытия прошла у стен обители с участием почетных гостей и артистов, а монахи совершили освящение храма. Кульминацией стало заложение священной реликвии Будды в центральную статую.

Также гостям показали монастырь изнутри. В молитвенном помещении установлены шесть статуй буддийских божеств. Ранее их «оживили»: наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и буддийскими святынями. Во время открытия в статую Будды вложили самую ценную для буддистов реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни.