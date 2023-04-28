В Тыве открылся крупнейший в России буддийский монастырь

Поздравления верующим направил Владимир Путин - в обращении президент отметил, что монастырь станет одним из главных религиозных и культурных центров России.

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В республике Тыва открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Это двенадцатиэтажный храмовый комплекс, возведенный по специальному проекту, который, в том числе, учитывает сейсмические особенности региона.

На открытие прибыли верующие из разных регионов, а также представители Культурного фонда имени Кужугета Шойгу - главный буддийский монастырь республики был возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны России Сергея Шойгу.

Поздравления верующим направил Владимир Путин - в обращении президент отметил, что монастырь станет одним из главных религиозных и культурных центров России. Кульминацией церемонии открытия стало заложение священной реликвии Будды в центральную статую.

Как заявила представитель Культурного фонда Кужугета Шойгу Ксения Шойгу, процесс строительства и художественного оформления велся очень кропотливо, а открытие духовного комплекса должно объединить верующих из разных уголков страны.