Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны из-за памятника

Глава МИД Турции заявил, что если «провокации со стороны Армении» продолжатся, то Анкара предпримет новые шаги.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара закрыла воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Армении. Ранее об этом сообщали армянские авиаперевозчики.

Решение Анкары стало ответом на открытие в Ереване памятника, посвященного участникам операции «Немезис», сказал министр телеканалу NTV. Монумент посвящен акции возмездия, направленной против зачинщиков депортации армян.

«Я не могу принять это. В ответ мы закрыли свое воздушное пространство для армянских самолетов. В Турцию на встречу приедет только спикер парламента Армении, в исключительных случаях мы ему разрешили», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции добавил, что если «провокации со стороны Армении» продолжатся, то Анкара предпримет новые шаги.

Памятник участникам операции «Немезис» открыли в Ереване 25 апреля. В ходе событий в 1920-х годах были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша, которого называют главным вдохновителем депортации армян 1915 года.

Ранее председатель Рабочей партии Турции Догу Перинчек на конференции по многополярности заявил, что новые регионы России, а также Крым должны быть признаны территориями РФ.