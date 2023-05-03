Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны из-за памятника
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара закрыла воздушное пространство для самолетов авиакомпаний Армении. Ранее об этом сообщали армянские авиаперевозчики.
Решение Анкары стало ответом на открытие в Ереване памятника, посвященного участникам операции «Немезис», сказал министр телеканалу NTV. Монумент посвящен акции возмездия, направленной против зачинщиков депортации армян.
«Я не могу принять это. В ответ мы закрыли свое воздушное пространство для армянских самолетов. В Турцию на встречу приедет только спикер парламента Армении, в исключительных случаях мы ему разрешили», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции добавил, что если «провокации со стороны Армении» продолжатся, то Анкара предпримет новые шаги.
Памятник участникам операции «Немезис» открыли в Ереване 25 апреля. В ходе событий в 1920-х годах были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша, которого называют главным вдохновителем депортации армян 1915 года.
Ранее председатель Рабочей партии Турции Догу Перинчек на конференции по многополярности заявил, что новые регионы России, а также Крым должны быть признаны территориями РФ.