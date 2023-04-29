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В Турции призвали признать Крым и новые регионы российскими территориями

Марина Крижановская
16:30 29.04.2023
В данной конференции по многополярности, помимо множества экспертов, принял участие и глава российской дипломатии министр Сергей Лавров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 120 экспертов из 60 государств мира приняли участие в конференции по многополярности, проходившей в режиме онлайн. Одним из участников конференции был председатель Рабочей партии Турции Догу Перинчек.

Среди нескольких тезисов, касающихся региональной безопасности на Ближнем Востоке, он затронул тему украинского конфликта, заявив, что новые регионы Российской Федерации, а также Крым должны быть признаны территориями РФ.

«Крым - это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области - это также часть России. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», - заявил он.

Политики, общественные деятели, журналисты и представители науки и культуры выступают за  справедливые и демократические отношения между странами. Выступая на конференции, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что попытки изолировать Россию, предпринимаемые Вашингтоном и его приспешниками, потерпели полный провал. Россия будет и дальше активно работать на площадке ООН, координируя свои действия с союзниками.

Также Лавров указал на особую роль межгосударственных объединений БРИКС и ШОС, назвав их ярким примером многополярной дипломатии. Он указал, что в рамках этих организаций эффективно сотрудничают государства с разными политическими и экономическими системами, а число желающих войти в их состав постоянно увеличивается.

Также глава МИД РФ отмечал, что провалились попытки утвердить однополярную модель. Мир движется к масштабному переустройству, с разными центрами силы, и это - геополитическая реальность.

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