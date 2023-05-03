Инстасамка улетела в Дубай после приостановки операций по банковским счетам

Видео из самолета блогер разместила в своих соцсетях.

© Фото: instasamka, Instagram*

Блогер и певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела из Москвы после того, как стало известно о том, что ее счета заблокировала налоговая.

Кадры из самолета, направляющегося из Москвы в Дубай, она разместила на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Ранее Telegram-канал Mash писал, что операции по банковским счетам блогера были приостановлены ФНС. Как утверждалось, Инстасамку проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.

У 22-летней Дарьи Зотеевой в Instagram* более 5,5 миллионов подписчиков. Изначально она снимала короткие видео в Сети, впоследствии занялась рэпом. Сейчас регулярно выпускает поп-хиты.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.