В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инстасамка улетела в Дубай после приостановки операций по банковским счетам

Анна Назайкина
14:04 03.05.2023
Видео из самолета блогер разместила в своих соцсетях.
Инстасамка улетела в Дубай после приостановки операций по банковским счетам
© Фото: instasamka, Instagram*
Читайте нас на:

Блогер и певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела из Москвы после того, как стало известно о том, что ее счета заблокировала налоговая.

Кадры из самолета, направляющегося из Москвы в Дубай, она разместила на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Ранее Telegram-канал Mash писал, что операции по банковским счетам блогера были приостановлены ФНС. Как утверждалось, Инстасамку проверяют на предмет уклонения от уплаты налогов.

У 22-летней Дарьи Зотеевой в Instagram* более 5,5 миллионов подписчиков. Изначально она снимала короткие видео в Сети, впоследствии занялась рэпом. Сейчас регулярно выпускает поп-хиты.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:22 В стране и мире
Видео
Арест расстрелявшего девятерых в школе в Белграде подростка попал на камеру
12:35 В стране и мире
Экс-главреда NEXTA Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы
12:35 В стране и мире
Видео
ВМС США сообщили о захвате нефтяного танкера Ираном
12:25 В стране и мире
Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию
11:49 В стране и мире
Видео
Подозреваемых в нападении на баскетболиста Шведа задержали в Москве
Популярное
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.