В России могут создать систему страхования БПЛА и ответственности их операторов

Поручение о создании такой систему отдано Банку России совместно с Минфином и Минтрансом.

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В России могут создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, которые их эксплуатируют. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Согласно сообщению о развитии беспилотных авиационных систем, опубликованному на сайте Кремля, Банку России совместно с Минфином и Минтрансом рекомендовано «создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию». Срок выполнения поручения установлен до 1 июля 2023 года.

Помимо этого, правительству поручено создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере. Комиссия будет решать задачи, связанные, в частности, с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения.

Ранее Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения государственного оборонного заказа. Закон был разработан правительством по поручению Путина от 27 мая 2022 года.