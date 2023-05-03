МО РФ впервые сообщает о перехвате управляемой авиабомбы JDAM американского производства

Также за сутки российскими зенитчиками было перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

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Минобороны России заявило о перехвате авиабомбы американского производства JDAM в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», - сказал Конашенков.

Также было уничтожено 16 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область), Ромашково (Сумская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 102 районах.

Удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Прогресс в Сумской области. Та же судьба постигла украинскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Она находилась в районе Степногорска в Запорожской области.

С начала спецоперации враг недосчитался 416 самолетов, 230 вертолетов, 3 935 беспилотников, 421 ЗРК, 8 948 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 928 единиц специальной военной автотехники.

Еще Конашенков заявил, что противник потерял более 385 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.