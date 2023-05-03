Также неприятель потерял на этом направлении танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и по гаубице Д-20 и Д-30.

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Минобороны России сообщило, что неприятель потерял более 385 боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников», - заявил представитель российского оборонного ведомства на брифинге 3 мая.

Помимо живой силы, украинская сторона потеряла танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери противника в личном составе превысили 70 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, буксируемая гаубица «Гиацинт-Б». Как утверждает Конашенков, на Херсонском направлении противника потерял до 40 своих людей. Ест потери в военной технике - уничтожены гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Купянском направлении потери противника составили до 40 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.