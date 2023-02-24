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В РФ с 1 марта начнут действовать ограничения скорости для электросамокатов

Семен Лавров
04:38 24.02.2023
С 1 марта в РФ заработают скоростные ограничения для владельцев средств индивидуальной мобильности. Согласно новым ПДД, им будет запрещено передвигаться быстрее 25 км/час.
В РФ с 1 марта начнут действовать ограничения скорости для электросамокатов
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В России с первого марта начнут действовать скоростные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно новым ПДД, масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов, а скорость движения нельзя развивать более 25 км/час.

На электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части дороги вместе с велосипедами. А при движении по тротуарам предпочтение останется за пешеходами. Кроме того, специально для владельцев СИМ будут установлены новые дорожные знаки.

Ранее Минтранс потребовал от регионов России подготовить для них соответствующую инфраструктуру, включая парковочные места. Как заявили в ведомстве, местные власти должны создать все условия для безопасного и комфортного передвижения граждан на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и др.

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