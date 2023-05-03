Российская авиация уничтожила резервы противника в районе Авдеевки

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Авиация ВКС России уничтожила сосредоточение резервов врага в районе Авдеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.

«Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - сказал Астафьев.

Кроме этого, по словам Вадима Астафьева, наши бойцы уничтожили артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Это произошло на Марьинском направлении в районе Максимильяновки.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-90М «Прорыв» в бою под Белогоровкой выдержал два прямых попадания из гранатомета.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.