Линдси Грэм отметил, что «глубоко погрузился» в военные планы украинцев во время визита в Киев.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому сенатору Линдси Грэму о планах контрнаступления. Об этом сам сенатор сообщил Politico.

По словам Грэма, во время визита на Украину он «глубоко погрузился» в ее военные планы, и считает, что в ближайшие дни можно будет увидеть «впечатляющую демонстрацию силы» со стороны украинцев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные кураторы требуют от Украины перехода в наступление, игнорируя значительные потери, которые понесли формирования киевского режима. По его словам, только за май потери украинской стороны превысили 16 тысяч человек. Помимо живой силы, уничтожено немало военной техники, в том числе 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников, свыше 400 танков и бронемашин.