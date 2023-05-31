В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский посвятил его в планы контрнаступления

Анна Касаткина
03:48 31.05.2023
Линдси Грэм отметил, что «глубоко погрузился» в военные планы украинцев во время визита в Киев.
Сенатор Грэм заявил, что Зеленский посвятил его в планы контрнаступления
© Фото: Ashley-Chan, Keystone-Press-Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому сенатору Линдси Грэму о планах контрнаступления. Об этом сам сенатор сообщил Politico.

По словам Грэма, во время визита на Украину он «глубоко погрузился» в ее военные планы, и считает, что в ближайшие дни можно будет увидеть «впечатляющую демонстрацию силы» со стороны украинцев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные кураторы требуют от Украины перехода в наступление, игнорируя значительные потери, которые понесли формирования киевского режима. По его словам, только за май потери украинской стороны превысили 16 тысяч человек. Помимо живой силы, уничтожено немало военной техники, в том числе 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников, свыше 400 танков и бронемашин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:43 В стране и мире
В Белом доме прокомментировали атаку БПЛА в Москве
22:12 В стране и мире
Один человек погиб при обстреле ПВР националистами в Белгородской области
22:56 В стране и мире
В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 миллионов
21:36 В стране и мире
Собянин: жителям поврежденных БПЛА домов оказали психологическую помощь
21:47 В стране и мире
Видео
Разрушительный шквал: почему роковой футбольный матч в Ростове не отменили из-за непогоды
Популярное
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.