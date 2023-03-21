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СК России подозревает блогера Митрошину в неуплате налогов

Ян Брацкий
08:38 21.03.2023
По данным правоохранительных органов, Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.
СК России подозревает блогера Митрошину в неуплате налогов
© Фото: Alexandramitroshina, Instagram*
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении известного блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-аккаунте.

«По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получив доход от оказания услуг по реализации курсов <...> использовала аффилированные и контролируемые ею ИП <...> организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП», - сообщили в СК РФ.

Таким образом, Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. В настоящее время подозреваемая находится в ОАЭ, куда уехала в марте прошлого года.

В начале марта подобные обвинения были предъявлены блогеру-миллионнику Лерчек (Валерия Чекалина). В общей сложности сумма неуплаты составила свыше 311 миллионов рублей.

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