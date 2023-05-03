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ВМС США сообщили о захвате нефтяного танкера Ираном

Андрей Аркадьев
12:35 03.05.2023
Танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт в ОАЭ, когда его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод.
© Видео: US5thFleet, Twitter © Фото: US5thFleet, Twitter
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе в среду, утверждает Пятый флот ВМС США.

Захват грузового судна был осуществлен сегодня утром, в 6 часов 20 минут по местному времени, утверждает Пятый флот в своем Twitter-аккаунте.

Танкер вышел из порта в Дубае и направлялся в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ. Судно было окружено иранскими кораблями, которые принудили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.

В конце апреля сообщалось, что Иран захватил судно под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. В иранских СМИ сообщили, что оно столкнулось с иранским судном. Также в апреле ВМС Ирана заставили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе.

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