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ВМС Ирана пресекли попытку американской подлодки Florida пересечь Ормузский пролив

Максим Крюков
17:43 20.04.2023
В американских ВМС опровергли заявление Ирана, назвав это «очередной иранской дезинформацией» для дестабилизации ситуации в регионе.
ВМС Ирана пресекли попытку американской подлодки Florida пересечь Ормузский пролив
© Фото: US Navy, GlobalLookPress
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Подводная лодка Fateh Военно-морских сил (ВМС) Ирана обнаружила и принудили выйти на поверхность атомную подлодку Соединенных Штатов Америки Florida класса Ohio, которая предприняла попытку пересечь Ормузский пролив (соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке). Об этом сообщил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

«Поскольку [американская] подводная лодка находилась недалеко от территориальных вод Ирана, она получила соответствующее предупреждение, изменила курс и продолжила путь с сопровождением», - передает его слова иранское информационное агентство Tasnim.

В американских ВМС в свою очередь отметили, что заявление Тегерана не соответствует действительности и является «очередной иранской дезинформацией» для дестабилизации ситуации в регионе, подчеркнув, что в том районе вообще нет субмарин Соединенных Штатов.

В начале этого месяца Военно-морские силы США сообщили о решении направить атомную субмарину Florida (оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки) в состав Пятого флота, базирующегося на Бахрейне. Подлодка, как утверждала американская сторона, должна осуществлять патрулирование в Ближневосточном регионе.

Ранее газета The New York Times написало, что бойцы Корпуса стражей исламской революции готовят атаки беспилотных летательных аппаратов на принадлежащие Израилю корабли в Персидском заливе и Аравийском море. По мнению издания, Тегеран рассматривает атаки на принадлежащие Израилю корабли в регионе, как одно из средств возмездия за авиаудары в Сирии.

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