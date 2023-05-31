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Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Украины в случает затягивания конфликта

Сергей Лебедев
22:59 31.05.2023
По словам французского президента, необходимо понять, что требуется для достижения ожидаемого результата.
Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Украины в случает затягивания конфликта
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Западу необходимо пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, нужно подготовиться к такому развитию событий.

«Мы должны подготовить в соответствии с ситуацией общественное мнение для долгосрочной поддержки Украины в конфликте высокой и средней интенсивности», - цитирует ТАСС слова политика.

Эмманюэль Макрон отметили, что за лето партнерам Киева нужно проанализировать природу поддержки. По его словам, необходимо понять, что требуется для достижения ожидаемого результата.

Французский президент считает, что вопрос установления стабильного мира на Украине будет решаться в ближайшие месяцы.

Напомним, недавно Эмманюэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» на Украине. Он добавил, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а Москва усилила зависимость от Пекина.

В ответ замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал высказывания французского президента попыткой выдать желаемое за действительное. По его словам, в Москве давно привыкли к подобным заявлениям.

Александр Грушко отметил, что в России такие «молитвенные заклинания» понимают как свидетельства того, что европейские политические элиты убеждают себя в правильности принятого ими курса.

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