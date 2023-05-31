США переадресовали Киеву все вопросы по атаке дронов на Москву
Власти США не обладают всей полнотой информации об ответственных за атаку беспилотников на Москву. За ответами на вопросы по этой теме Вашингтон рекомендует обращаться в Киев, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», - цитируют «Известия» слова Кирби.
Представитель Белого дома напомнил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России, однако не намерены проводить какие-либо расследования по этому поводу. Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал украинские удары по Москве легитимными с точки зрения международного права.
Атака беспилотников произошла 30 мая, рано утром. Сразу восемь дронов самолетного типа были зафиксированы в небе столицы. Пять из них уничтожили в воздухе, еще три вывели из строя средствами РЭБ.