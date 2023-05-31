США переадресовали Киеву все вопросы по атаке дронов на Москву

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Власти США не обладают всей полнотой информации об ответственных за атаку беспилотников на Москву. За ответами на вопросы по этой теме Вашингтон рекомендует обращаться в Киев, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», - цитируют «Известия» слова Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России, однако не намерены проводить какие-либо расследования по этому поводу. Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал украинские удары по Москве легитимными с точки зрения международного права.

Атака беспилотников произошла 30 мая, рано утром. Сразу восемь дронов самолетного типа были зафиксированы в небе столицы. Пять из них уничтожили в воздухе, еще три вывели из строя средствами РЭБ.