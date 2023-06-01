Военные атташе 27 дружественных стран посетили Военную академию РХБЗ в Костроме

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Представители военно-дипломатического корпуса из 27 дружественных государства посетили с двухдневным визитом Военную академию радиационной, химической, биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме. Начальник учебного заведения генерал-лейтенант Игорь Емельянов рассказал гостям об истории развития академии.

Иностранцы посетили факультет, где учатся представители более 20 стран. Они ознакомились с современной учебно-материальной базой, программой обучения, условиями размещения и питания, а также пообщались с курсантами.

Кроме того, были показаны тренажеры, предназначенные для обучения стрельбе из тяжелой огнеметной системы и реактивных пехотных огнеметов, а также подготовке расчетов разведывательных химических машин.

Гости высоко оценили организацию образовательного процесса в академии.

«Академия историческая, очень красивая, хорошо устроена. Есть несколько факультетов. Мы посетили даже общежитие, столовую. Осталось хорошее впечатление», - сказала помощник военного атташе из посольства КНР в России Чэнь Хомэн.

Отметим, обучение иностранце в академии проводится с 1949 года. Подготовлено более 2100 специалистов для 45 государств. Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных стран в образовательные учреждения МО РФ проводятся регулярно.

Напомним, недавно военные атташе из более 40 государств посетили Тверское суворовское военное училище. Для почетных гостей провели экскурсию, показали аудитории, а также ознакомили с материально-технической базой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.