Военные атташе дружественных стран посетили Тверское суворовское военное училище Минобороны России

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Для почетных гостей провели экскурсию, показали аудитории училища, ознакомили с материально-технической базой. Иностранным атташе показали учебные аудитории, а также открывшиеся накануне «Космический» класс и класс «Искусственного интеллекта». Иностранные гости высоко оценили организацию образовательного процесса в училище, позволяющего получать необходимые знания.

«Я восхищен здешней атмосферой и учебно-материальной базой. Это образцовое учебное заведение, к такому нам всем нужно стремиться и это образец для подражания. Многие военные атташе также высказывали свое восхищение. Это большое достижение и однозначно полезное мероприятие, которое позволяет наладить коммуникацию между нашими государствами и оно нужно для развития молодых людей», - поделился своим мнением старший офицер отдела координации подготовки кадров и специалистов Объединенного штаба ОДКБ Бакыт Шейренов.

Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, в образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе. Их главной целью является популяризация российского военного образования среди дружественных государств.