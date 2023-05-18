Военные атташе дружественных стран посетили Тверское суворовское военное училище Минобороны России
Иностранные гости высоко оценили организацию образовательного процесса в училище, позволяющего кадетам получать необходимые знания.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военные атташе из более 40 дружественных стран посетили Тверское суворовское военное училище Минобороны РФ. Иностранные гости приняли участие в церемонии закрытия VIII международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств - участников Содружества Независимых Государств.
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