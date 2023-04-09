Бойцы в зоне СВО и их родственники из Оренбургской области пообщались по телемосту

Военнослужащие впервые за долгое время пообщались со своими близкими.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Участвующие в специальной операции военнослужащие Центрального военного округа впервые за долгое время пообщались со своими близкими в Оренбургской области.​ Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе общения бойцы поблагодарили родных за поддержку и терпение. Также они рассказали как у них дела, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены, и вскоре они вернуться домой.

Помимо этого, военным прочитали стихи и спели патриотические песни. А близкие бойцов выразили защитникам признание за мужество, героизм и отвагу.

Мамы и жены напомнили бойцам, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни и поделились последними новостями.

Практически с начала спецоперации командование ЦВО регулярно организует телемосты. Их основная цель - поддержание боевого духа личного состава и информирование семей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.