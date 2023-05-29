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Шойгу поздравил бойцов и сотрудников ОПК с Днем военного автомобилиста

01:46 29.05.2023
Министр обороны пожелал причастным к празднику здоровья и дальнейших успехов на благо России.
Шойгу поздравил бойцов и сотрудников ОПК с Днем военного автомобилиста
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Военные автомобилисты четко и грамотно действуют в зоне специальной военной операции и эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях. Об этом в поздравлении ко Дню военного автомобилиста заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что личный состав автомобильных войск на протяжении более чем ста лет вносит значимый вклад в обеспечение безопасности страны. Воины-автомобилисты успешно осваивают новые образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свое мастерство, подчеркнул Шойгу в поздравлении.

«Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», - добавил министр.

Шойгу также обратил внимание, что благодаря труду и таланту конструкторских и производственных коллективов предприятий ОПК появляются новые образцы автомобильной техники и растет уровень оснащения ВС РФ. В заключение глава Минобороны пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо своей страны.

День военного автомобилисты отмечается в России ежегодно 29 мая. Он учрежден в честь дня образования первой российской автомобильной роты 29 мая 1910 года.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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