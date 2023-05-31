Берлин заявил о закрытии четырех российских консульств в ФРГ и трех своих в России

Данный шаг Берлина стал ответом на требование Москвы сократить численность немецкой дипмиссии до 350 человек.

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В Германии продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. Такое решение официального Берлина озвучил спикер внешнеполитического ведомства этой страны Кристофер Бургер.

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», - цитирует РИА Новости его заявление.

С его слов, это стало ответом на требование Москвы сократить численность немецкой дипмиссии до 350 человек. Свою деятельность дипломаты должны свернуть до конца года.

Таким образом, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Открытыми останутся только учреждения в столице и Санкт-Петербурге. В конце апреля стало известно о высылке более 20 немецких дипломатов из посольства Германии в России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.