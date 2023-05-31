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Лавров прибыл в ЮАР на совещание министров иностранных дел стран БРИКС

Ян Брацкий
19:43 31.05.2023
Совещание глав МИД стран БРИКС в Кейптауне пройдет 1 и 2 июня, запланировано обсуждение широкого круга вопросов.
Лавров прибыл в ЮАР на совещание министров иностранных дел стран БРИКС
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в ЮАР. В Кейптауне 1 по 2 июня глава российской дипломатии примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет ТАСС. На повестке обсуждение международных вопросов, взаимодействие в многосторонних форматах, обмен мнениями о перспективах сотрудничества и партнерства.

Южно-Африканская Республика станет финальной точкой большого африканского турне Лаврова в 2023 году. До этого министр посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.

Ранее Сергей Лавров рекомендовал послу Соединенных Штатов Америки в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела. Так он отреагировал на слова заокеанского дипломата о якобы имеющих место поставках оружия из ЮАР в Россию.

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