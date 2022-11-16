«Бандит» на передовой: морпехи ТОФ рассказали, как пес помогает им в ходе СВО

Бойцы штурмовой группы берут с собой «Бандита» на самые опасные участки линии соприкосновения. Пес и дополнительные боеприпасы переносит, и разбудить может, когда надо.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К специальной собачьей разгрузке, которая в среднем весит около 12-15 килограммов, пес по кличке «Бандит» привык быстро - есть и нашивка, и свой шеврон в виде собачьей лапы. Куда сложнее было свыкнуться с горнолыжными очками.

«Для того, чтобы ему в глаза не попало. То есть когда он на БТР или БМП сидит, соответственно, ему нужно все видеть», - сказал военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

На передовую морпех Тихоокеанского флота с позывным «Ярый» привез собаку еще в середине июня. И ни разу не пожалел. Помесь немецкой овчарки и обычной дворняжки - «Бандит» стал самым настоящим пехотным псом.

Бойцы штурмовой группы берут с собой «Бандита» на самые опасные участки - всеобщий любимец. И дополнительные боеприпасы переносит, и разбудить может, когда надо.

«Помогает нам также и в быту. И на боевой задаче, когда мы находимся где-то в лесу, он охраняет наш сон», - поделился военнослужащий Морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Бро».

«Бандит» всегда рядом с хозяином. Давно привык к разгрузке и к очкам. Хорошо понимает, кто свой, а кто чужой. Например, съемочную группу «Звезды» он видит впервые, но реагирует абсолютно спокойно. Однако стоит появиться противнику - поведение собаки тут же изменится.

«"Ярый" и его пес "Бандит" - это единое целое. Друг без друга они не могут. Пес слушается отлично. Он может положить ему кусок колбасы, сказать "ждать". Он будет ждать неделю. Он все выполнит, приносит ему боеприпасы, приносит гранаты. Он очень много на себе несет», - рассказал военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Филин».

Лишь однажды морпехи не взяли «Бандита» с собой. И говорят, что тем самым спасли ему жизнь. В августе бронетранспортер морпехов попал под удар украинских боевиков - танк ударил прямой наводкой в башню БМП.

«Как правило, потери происходят при прямом попадании, но мы впятером выжили. И где-то минут через 25 приехала эвакуационная группа с поддержкой танка, нас быстро оттуда выдернули», - вспоминает боец с позывным «Ярый».

«Ярый» получил 12 осколочных ранений и попал в госпиталь. Он не стал забирать собаку с собой. Знал, что вернется. А пес ждал хозяина на передовой вместе со всем подразделением, продолжая нести службу среди тех, кто в нем уверен.

Военнослужащие отмечают, что необходимо развивать пехотных собак как отдельное направление, так как, по их словам, это действительно дает очень много плюсов.

Ранее были опубликованы кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке. В описании к видео сказано, что захват произвели силы 155-й бригады Тихоокеанского флота и оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». При этом наши бойцы относятся к пленным человечно, дают им воду и сигареты.