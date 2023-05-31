В Польше за передачу детей педофилам судят беженку с Украины

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В Польше завели уголовное дело на гражданку Украины за то, что она, по версии следствия, физически и психологически издевалась над детьми, а также за деньги «передавала их педофилам». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что под следствием оказалась опекунша детей Светлана П., которая приехала в Познань в марте прошлого года. На Украине она руководила детским домом. Женщина арестована.

Ранее беженка Ольга рассказала об украинской организации «Белые ангелы», похищающей детей. По словам женщины, ей приходилось прятать своего сына, чтобы его не увезли в неизвестном направлении.

Она отметила, что детей отбирали принудительно. Родителям приходилось своим ходом на машинах догонять похитителей.