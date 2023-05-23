Беженка рассказала об украинской организации «Белые ангелы», похищающей детей

По словам Ольги, ей приходилось прятать сына от украинской организации, которая забирала детей у родителей и увозила в неизвестном направлении.

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Сейчас в разрушенных кварталах Артемовска работают саперы. Оставшихся в городе жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Наша съемочная группа побывала в одном из них и пообщалась с теми, кто до последнего прятался в своих домах, дожидаясь освобождения.

За два дня до объявления полного освобождения Артемовска Надежде пришлось все-таки покинуть дом. Ее вместе с матерью и другом, как и остальных, выводили наши бойцы.

«Дождь был, намокли, они нам пледы дали. Посадили в машину. Дали нам еды с собой в дорогу, и мы поехали. Когда мы шли, над нами коптер, и мы спрятались. Взрывы были сзади», - вспоминает она.

В общей сложности Надежда со своими близкими прожила в подвале 8 месяцев. И за право на это им еще пришлось бороться.

«Мужчинам они нашим угрожали. Сказали, без ног, без рук останетесь. Будете инвалидами, если не уедете. Потом через день нас обстреляли», - рассказала беженка.

Сейчас она живет в одном из пунктов временного размещения в Донецкой Народной Республике. Каждый день привозят гуманитарную помощь, организовано централизованное питание, работают врачи.

У Ольги семилетний ребенок. К тому, что пришлось пережить, мальчика готовили заранее, и он перенес непростые дни мужественно. Но вот об одном ему не говорили. Просто просили прятаться, чтобы не попасться на глаза представителям украинской организации с мнимым светлым названием.

«Да, была организация "Белые ангелы", которые добровольно-принудительно забирали детей у родителей. Судя по разговорам, детей сажали в машины и увозили. Родителям потом приходилось своим ходом догонять, у кого были машины на машинах», - поделилась Ольга.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Владислава Кустова.