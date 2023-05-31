Притворившаяся прихожанкой женщина похитила икону в московском храме

Подозреваемая в хищении женщина заявила, что забрала икону, так как она якобы принадлежит ей.

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Из храма Ивана Богослова на Новой площади в Москве похитили икону Божьей Матери Боголюбской. Инцидент произошел накануне. В хищении подозревается женщина, притворившаяся прихожанкой, пишет «360». По одной из версий, она отвлекала продающую в храме свечи женщину, пока ее сообщницы выносили икону. Спустя некоторое время подозреваемая позвонила настоятелю храма и заявила, что икона принадлежит ей.

На предложение вернуть образ или предоставить документальные свидетельства собственности женщина ответила отказом. Теперь в случившемся разбираются следователи.

Ранее стало известно, что икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя 4 июня. После экспонирования икону отправят на реставрацию, а потом передадут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.