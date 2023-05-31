Ликвидацию украинского боевика российским снайпером показали на видео

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры ликвидации украинского боевика российскими снайперами на Марьинском направлении.

Ночная работа. Вид через тепловизор. В окне украинский боевик наблюдает за нашими позициями. Один выстрел.

Фигура в окне тут же падает. После, как рассказали российские бойцы, противник аккуратно в течение 10 минут сделал себе бойницу, наложив в оконный проем кирпичей.

Ранее наш телеканал показал, как украинский пехотинец отчаянно работал лопатой, стремясь углубить окоп под ударами российской артиллерии, но не успел и был уничтожен, исчезнув в разрыве нашего снаряда.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.