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Ликвидацию украинского боевика российским снайпером показали на видео

Владислав Кустов
18:39 31.05.2023
Вражеский пехотинец был уничтожен ночью, поэтому видео записано на тепловизор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует кадры ликвидации украинского боевика российскими снайперами на Марьинском направлении. 

Ночная работа. Вид через тепловизор. В окне украинский боевик наблюдает за нашими позициями. Один выстрел.

Фигура в окне тут же падает. После, как рассказали российские бойцы, противник аккуратно в течение 10 минут сделал себе бойницу, наложив в оконный проем кирпичей. 

Ранее наш телеканал показал, как украинский пехотинец отчаянно работал лопатой, стремясь углубить окоп под ударами российской артиллерии, но не успел и был уничтожен, исчезнув в разрыве нашего снаряда

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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