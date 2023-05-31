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Ксения Шойгу заявила, что пожилые бегуны на полумарафонах могут дать фору молодым

Иван Петров
17:57 31.05.2023
Шойгу добавила, что в таких случаях становится ясно, что надо лучше готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед такими бегунами. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель Федерации триатлона России Ксения Шойгу отметила качества бегунов, которые достигают успехов в полумарафонах, несмотря на свой возраст. 

«Самые спортивные - это дедушки, которые бегут. Они как-то очень быстро идут и при этом всех обгоняют. Я на каждом полумарафоне, сколько ни бегала, встречаю людей 60+, которые аккуратно просто мимо тебя плавной походкой идут к финишу», - заявила Шойгу. 

Ксения Шойгу добавила, что в таких случаях становится ясно, что надо лучше готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед такими бегунами. 

Ранее Ксения Шойгу заявила, что Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ.

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