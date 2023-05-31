Ксения Шойгу заявила, что пожилые бегуны на полумарафонах могут дать фору молодым

Шойгу добавила, что в таких случаях становится ясно, что надо лучше готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед такими бегунами.

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Председатель Федерации триатлона России Ксения Шойгу отметила качества бегунов, которые достигают успехов в полумарафонах, несмотря на свой возраст.

«Самые спортивные - это дедушки, которые бегут. Они как-то очень быстро идут и при этом всех обгоняют. Я на каждом полумарафоне, сколько ни бегала, встречаю людей 60+, которые аккуратно просто мимо тебя плавной походкой идут к финишу», - заявила Шойгу.

Ксения Шойгу добавила, что в таких случаях становится ясно, что надо лучше готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед такими бегунами.

Ранее Ксения Шойгу заявила, что Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ.