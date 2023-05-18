Замглавы Минфина РФ: ставка НДФЛ для работающих из-за рубежа россиян составит 13-15%

Согласно действующему законодательству, выплаты от российских компаний нерезидентам считаются доходом, полученным от источников за пределами России и не облагаются НДФЛ.

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Ставка НДФЛ для россиян, работающих из-за рубежа, останется единой и составит 13-15%. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов Алексей Сазонов. Как уточнил чиновник, это коснется сотрудников, работающих удаленно, по трудовым договорам и документам гражданско-правового характера. Новая версия законопроекта подготовлена для внесения в Госдуму.

«Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», - сказал Алексей Сазанов, слова которого приводятся на сайте Минфина.

По его мнению, уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов.

Поправки в Налоговый кодекс были инициированы 24 апреля и предполагали увеличение налогового бремени до 30% для лиц, работающих из-за границы более 183 дней в течение года, пишет «Ъ». Правда, поправки касались только работающих по договору ГПХ. На следующий день правительство отозвало документ для «внесения технических изменений».

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для лиц и организаций, выполняющих функции иноагентов. Вырученные средства предлагается направлять на нужды детей-сирот. Речь идет о дополнительных 5% с прибыли организации или физлица.